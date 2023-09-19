«Он будет издеваться и изуродует его»: эксперт удивил прогнозом на бой Усик — Фьюри

19 сентября, 19:53
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Тайсон Фьюри (Фото:Top Rank)

Тайсон Фьюри (Фото:Top Rank)

Бывший профессиональный боксер Спенсер Оливер, а ныне эксперт телеканала Sky Sports, поделился мнение относительно возможного поединка за бесспорный титул в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

Эксперт, увидив победу Усика над Даниэлем Дюбуа, пришел к выводу, что британец уничтожит украинского боксера.

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«Он его изуродует! В этом то и дело. Что касается меня, то после боя Усика против Дюбуа, я еще больше осознал, насколько он далек от Тайсона Фьюри.

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Фьюри может сравниться с ним по боксерскому IQ, парень на высоком уровне. Тайсон будет запугивать Усика и издеваться.

Я думаю, что Фьюри на несколько лиг выше от Усика. Я пришел к такому выводу после боя с Дюбуа", — приводит слова Оливера talkSPORT Boxing.

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Ранее сообщалось, что шведский супертяжеловес оценил шансы Усика в бою с Фьюри, назвав главную слабость украинца.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Тайсон Фьюри

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