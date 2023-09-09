«Негативный балагур в цирке»: в команде Усика унизительно оскорбили Фьюри
Тайсон Фьюри (Фото:Тайсон Фьюри via Instagram)
Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, жестко раскритиковал обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.
Функционеру не нравится то, что «Цыганский король» выйдет в ринг против бойца ММА Фрэнсиса Нганну.
По словам Климаса, Фьюри превратился в клоуна, проводя выставочные бои.
«Самый большой прикол в истории бокса! Мне жаль, но это не бокс, а цирк. Тайсон Фьюри превратился из положительного персонажа в боксе в негативного балагура в цирке», — заявил Климас.
Поединок Фьюри с Нганну состоится 28 октября в Эр-Рияде.
Напомним, британец шокировал именем желаемого соперника после поединка со звездой ММА.
Ранее сообщалось, что Фьюри назвал унизительное условие для боя с Усиком.