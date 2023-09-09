«Негативный балагур в цирке»: в команде Усика унизительно оскорбили Фьюри

9 сентября, 18:09
Поделиться:
Тайсон Фьюри (Фото:Тайсон Фьюри via Instagram)

Тайсон Фьюри (Фото:Тайсон Фьюри via Instagram)

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, жестко раскритиковал обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

Функционеру не нравится то, что «Цыганский король» выйдет в ринг против бойца ММА Фрэнсиса Нганну.

По словам Климаса, Фьюри превратился в клоуна, проводя выставочные бои.

Видео дня

Читайте также:
«Маленький мешок дерьма»: Фьюри назвал победителя боя Усик — Дюбуа, жестко унизив украинца

«Самый большой прикол в истории бокса! Мне жаль, но это не бокс, а цирк. Тайсон Фьюри превратился из положительного персонажа в боксе в негативного балагура в цирке», — заявил Климас.

Поединок Фьюри с Нганну состоится 28 октября в Эр-Рияде.

Читайте также:
«Шанс для ребят, которые умеют сильно бить». Легенда бокса назвал самое уязвимое место Усика перед следующими боями

Напомним, британец шокировал именем желаемого соперника после поединка со звездой ММА.

Ранее сообщалось, что Фьюри назвал унизительное условие для боя с Усиком.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Тайсон Фьюри

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X