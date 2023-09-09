«Негативный балагур в цирке»: в команде Усика унизительно оскорбили Фьюри 9 сентября, 18:09 Тайсон Фьюри (Фото:Тайсон Фьюри via Instagram)

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, жестко раскритиковал обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

Функционеру не нравится то, что «Цыганский король» выйдет в ринг против бойца ММА Фрэнсиса Нганну.

По словам Климаса, Фьюри превратился в клоуна, проводя выставочные бои.

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«Самый большой прикол в истории бокса! Мне жаль, но это не бокс, а цирк. Тайсон Фьюри превратился из положительного персонажа в боксе в негативного балагура в цирке», — заявил Климас.

Поединок Фьюри с Нганну состоится 28 октября в Эр-Рияде.

Напомним, британец шокировал именем желаемого соперника после поединка со звездой ММА.

Ранее сообщалось, что Фьюри назвал унизительное условие для боя с Усиком.