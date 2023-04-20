«Абсолютно монструозный бой». Фьюри после срыва боя с Усиком заявил о возвращении в ринг 20 апреля, 13:40 Фьюри пока не проиграл ни одного боя (Фото:REUTERS/Steve Marcus)

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри после срыва боя с украинским боксером Александром Усиком заявил, что вскоре выйдет на ринг.

Об этом Фьюри сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Британец не уточнил, кто будет его соперником, но заинтриговал, что это будет «монструозный» бой.

«У меня большие новости. Неизбежная дата, абсолютно монструозный бой. Оставайтесь на связи, потому что король мира WBC в тяжелом весе вернется очень, очень скоро», — сказал Фьюри.

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По информации СМИ, среди вероятных соперников Фьюри может быть китайский боксер Чжан Чжилэй, который на днях сенсационно победил Джо Джойса.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии может состояться турнир с участием Александра Усика, Деонтея Уайлдера, Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

Эту информацию впоследствии подтвердил представитель саудовской компании Skill Challenge Entertainment Амер Абдалла.