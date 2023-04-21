«Не тот бой, которого хотели люди». Промоутер назвал имя следующего соперника Фьюри 21 апреля, 11:00 Фьюри не проиграл еще ни одного боя (Фото:Тайсон Фьюри via Instagram)

Промоутер Эдди Хирн назвал имя соперника британского чемпиона по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри после его заявления о возвращении в ринг.

Об этом сообщает Boxing Social.

По прогнозу Хирна, следующим соперником Фьюри станет американский боксер Энди Руис, а их бой, скорее всего, состоится 22 июля.

"Очевидно, это не тот бой, которого хотели люди, но это тоже будет достойный поединок", - сказал Хирн.

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Ожидалось, что свое следующее сражение Фьюри проведет против украинца Александра Усика, но поединок сорвался.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии может состояться турнир с участием Александра Усика, Деонтея Уайлдера, Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

Эту информацию впоследствии подтвердил представитель саудовской компании Skill Challenge Entertainment Амер Абдалла.