«Не уважаю его». Фьюри высокомерно высказался об Усике 25 августа, 09:50 Фьюри потребовал за поединок против Усика полмиллиарда (Фото:Тайсон Фьюри via Instagram)

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри высокомерно высказался об украинском обладателе поясов WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александре Усике.

Слова непобежденного уроженца Большого Манчестера приводит talkSPORT.

Так, Фьюри в очередной раз назвал Усика крузером и заявил, что его кулаки пройдут сквозь украинца, а для победы над ним ему понадобится лишь неделя тренировок.

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«Когда Усик был любителем и сосал грудь своей матери, я был чемпионом Великобритании в тяжелом весе. В любителях он боксировал в весе 75 килограммов. Поэтому я называю его средневесом.

Я никогда не говорил, что это будет легкая работа. Но эти разговоры о легенде вне зависимости от весовой категории — чушь, я не даю ему высокую оценку. Я не уважаю Усика и не считаю его хорошим бойцом", — сказал Тайсон.

В ночь с 20 на 21 августа Усик в реванше победил раздельным решением судей соотечественника Фьюри Энтони Джошуа. После боя Александр призвал Тайсона вернуться в ринг и встретиться с ним.

Позже Фьюри отреагировал на призыв украинца, заявив, чтобы ему дали за бой много денег. После этого британец потребовал за поединок против украинца полмиллиарда.

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