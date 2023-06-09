«Буду его мотивировать»: Звездный украинский боксер стал спарринг-партнером абсолютного чемпиона мира 9 июня, 18:34 Александр Гвоздик (Фото:Александр Гвоздик via Instagram)

Бывший обладатель титула WBO в полутяжелом весе Александр Гвоздик заявил, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес пригласил его в свой тренировочный лагерь перед реваншем с Дмитрием Биволом.

Украинский боксер считает, что мексиканцу есть что доказывать перед своими фанатами.

«У Канело есть эго. Он мексиканец, мачо. Мне кажется, он хочет доказать людям, что все не так. Есть ли у него проблемы с режимом? Я не знаю, потому что у меня нет с ним дружеских отношений. У меня даже его номера телефона нет. Но мы общаемся, я чувствую, что он ко мне относится с уважением».

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Гвоздик заявил, что будет мотивировать именитого боксера.

«Думаю, перед первым боем с Биволом, кроме того, что Канело был травмирован, он не выкладывался на сто процентов в кэмпе. Как это будет во втором — я не знаю. Надеюсь, что будет лучше, потому что он меня уже пригласил спарринг-партнером. Я надеюсь, что где-то через месяц мы начнем. Буду пытаться его мотивировать, чтобы в этот раз было лучше», — сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу «Два Боковых».

Напомним, в первом поединке Бивол сенсационно победил Альвареса. Сейчас стороны ведут активные переговоры о реванше.

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