«Буду его мотивировать»: Звездный украинский боксер стал спарринг-партнером абсолютного чемпиона мира

9 июня, 18:34
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Александр Гвоздик (Фото:Александр Гвоздик via Instagram)

Александр Гвоздик (Фото:Александр Гвоздик via Instagram)

Бывший обладатель титула WBO в полутяжелом весе Александр Гвоздик заявил, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес пригласил его в свой тренировочный лагерь перед реваншем с Дмитрием Биволом.

Украинский боксер считает, что мексиканцу есть что доказывать перед своими фанатами.

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«У Канело есть эго. Он мексиканец, мачо. Мне кажется, он хочет доказать людям, что все не так. Есть ли у него проблемы с режимом? Я не знаю, потому что у меня нет с ним дружеских отношений. У меня даже его номера телефона нет. Но мы общаемся, я чувствую, что он ко мне относится с уважением».

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Гвоздик заявил, что будет мотивировать именитого боксера.

«Думаю, перед первым боем с Биволом, кроме того, что Канело был травмирован, он не выкладывался на сто процентов в кэмпе. Как это будет во втором — я не знаю. Надеюсь, что будет лучше, потому что он меня уже пригласил спарринг-партнером. Я надеюсь, что где-то через месяц мы начнем. Буду пытаться его мотивировать, чтобы в этот раз было лучше», — сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу «Два Боковых».

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Напомним, в первом поединке Бивол сенсационно победил Альвареса. Сейчас стороны ведут активные переговоры о реванше.

Ранее сообщалось, что промоутер определился со следующим соперником Ломаченко.

Отметим, что менеджер Ломаченко оценил перспективы реванша с Хейни.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Гвоздик Сауль Альварес

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