Американский боксер демонстративно не пожал руку Ломаченко — видео
До боя осталось менее двух месяцев (Фото:Top Rank)
Американский боксер Девин Хейни проигнорировал украинского бойца Василия Ломаченко перед пресс-конференцией в Лос-Анджелесе, посвященной их бою.
Выйдя на сцену, Хейни поздоровался с главой промоутерской компании Top Rank Бобом Арумом, но не пожал руку Ломаченко, который сидел рядом.
Сообщалось, что поединок Ломаченко — Хейни состоится 20 мая этого года в Лас-Вегасе на MGM Grand Garden Arena.
Боксеры уже провели первую дуэль взглядов, на которую Ломаченко пришел в футболке с изображением Иисуса.
Ранее промоутерская организация Top Rank опубликовала яркое промо к бою.