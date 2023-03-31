Американский боксер демонстративно не пожал руку Ломаченко — видео

31 марта, 13:19
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До боя осталось менее двух месяцев (Фото:Top Rank)

До боя осталось менее двух месяцев (Фото:Top Rank)

Американский боксер Девин Хейни проигнорировал украинского бойца Василия Ломаченко перед пресс-конференцией в Лос-Анджелесе, посвященной их бою.

Выйдя на сцену, Хейни поздоровался с главой промоутерской компании Top Rank Бобом Арумом, но не пожал руку Ломаченко, который сидел рядом.

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https://www.youtube.com/watch?v=iFIDuHr3ep4&ab_channel=FightHype.com

Сообщалось, что поединок Ломаченко — Хейни состоится 20 мая этого года в Лас-Вегасе на MGM Grand Garden Arena.

Видео дня

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Боксеры уже провели первую дуэль взглядов, на которую Ломаченко пришел в футболке с изображением Иисуса.

Ранее промоутерская организация Top Rank опубликовала яркое промо к бою.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Василий Ломаченко

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