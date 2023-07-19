Обидчик Ломаченко креативно ответил Человеку-пауку, считающего, что украинца засудили
Девин Хейни (Фото:Top Rank)
Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (30−0, 15 КО) отреагировал на слова голливудского актера Тома Холланда, который сказал, что он проиграл в бою с Василием Ломаченко (17−3, 11 КО).
Звездный американский боксер опубликовал пост в Twitter, в котором пошутил над актером, игравшего Человека-паука.
«Мне всегда нравилась Зендея», — написал Хейни.
Отметим, Холланд и Зендея вместе играли в фильме «Человек-паук: Нет пути домой». В ноябре 2021 года Зендея заявила, что находится в отношениях с актером.
Напомним, Ломаченко уступил Хейни единогласным решением судей.
Ранее сообщалось, что боксерская организация назначила потенциальных соперников для обидчика Ломаченко.