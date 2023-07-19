Обидчик Ломаченко креативно ответил Человеку-пауку, считающего, что украинца засудили 19 июля, 20:08 Девин Хейни (Фото:Top Rank)

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (30−0, 15 КО) отреагировал на слова голливудского актера Тома Холланда, который сказал, что он проиграл в бою с Василием Ломаченко (17−3, 11 КО).

Звездный американский боксер опубликовал пост в Twitter, в котором пошутил над актером, игравшего Человека-паука.

«Мне всегда нравилась Зендея», — написал Хейни.

Отметим, Холланд и Зендея вместе играли в фильме «Человек-паук: Нет пути домой». В ноябре 2021 года Зендея заявила, что находится в отношениях с актером.

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Напомним, Ломаченко уступил Хейни единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что боксерская организация назначила потенциальных соперников для обидчика Ломаченко.