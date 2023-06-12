Шокирующее состояние: Легендарный боксер восхитился Усиком во время первой встречи

12 июня, 17:50
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Александр Усик (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Александр Усик (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Бывший чемпион мира в двух дивизионах Эвандер Холифилд признался, о чем разговаривал с Александром Усиком при знакомстве.

Легендарный боксер заявил, что украинский спортсмен удивил, ведь он все знал про его карьеру.

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«Мне нравится Усик. Я не знал его, но когда мы встретились, он все знал обо мне. Он сказал мне: «Я сделаю точно то же самое, что сделал ты. Ты завоевал титул в первом тяжелом весе, стал абсолютным чемпионом мира, а затем был чемпионом в супертяжелом весе. Я сделаю то же самое». Я ответил: «Вау».

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Это показало мне, что он следит за моей карьерой и знает, что необходимо для того, чтобы этого добиться", — сказал Холифилд в интервью YouTube-каналу All Out Fighting.

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Ранее сообщалось, что легендарный Холифилд назвал лучшего боксера современности в супертяжелом весе.

Напомеим, что Усик признался, согласился ли бы на бой с российским боксером.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Эвандер Холифилд

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