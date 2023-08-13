Послание от хорвата. Потенциальный соперник Усика поставил жесткий ультиматум украинцу

13 августа, 18:33
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Филип Хргович (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Филип Хргович (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Обязательный претендент на титул IBF в супертяжелом весе Филип Хргович заявил, что намерен провести бой с победителем поединка между чемпионом мира по версиям WBA/WBO/IBF Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Хорватский боксер сообщил, что он 26 августа отправится в Польшу, чтобы вживую посмотреть бой украинца против британца.

«Я надеюсь, что это произойдет. Я должен драться с Усиком дальше. Я этого заслуживаю. Я поеду в Польшу, чтобы посмотреть бой в рингсайде.

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Усик — большой фаворит на победу в этом поединке, потому что он быстрее. Он действительно хороший боец. Но Дюбуа — хороший панчер, большой парень с правым прямым, поэтому кто его знает.

Мое послание: придерживайтесь правил. Победитель должен подраться со мной", — приводит слова Хрговича World Boxing News.

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Отметим, в ночь на 12 августа Хргович победил техническим нокаутом австралийца Демси Маккина.

Ранее сообщалось, что потенциальный соперник Усика включил украинца в список лучших супертяжеловесов.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик

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