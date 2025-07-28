«Он много бьет»: потенциальный соперник Усика объяснил, как победить украинца
Александр Усик и Джозеф Паркер могут провести бой (Фото: secondsout.com)
Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер (36−3, 24 KO) поделился мыслями о возможном поединке с абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком (24−0, 15 КО).
«Усик — мастерский боксер и очень техничный. У него высокий боксерский интеллект. Нужно давить на него и отвечать на его удары.
Он много бьет, поэтому ты должен быть в отличной форме, иметь хорошую выносливость и способность выдерживать этот темп от первого до последнего раунда", — цитирует Паркера Seconds Out.
Напомним, в ночь на 20 июля Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. На лондонском стадионе Уэмбли украинец нокаутировал в 5-м раунде британца Даниэля Дюбуа.
Ранее WBO санкционировала бой Паркера и Усика.
