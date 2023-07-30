«Давайте будем реалистами»: Усик признался, когда завершит карьеру боксера 30 июля, 19:41 Александр Усик (Фото:Александр Усик via Instagram)

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20−0, 13 КО) поделился мнением о своем будущем.

Украинский боксер заявил, что в ближайшем будущем завершит карьеру профессионального спортсмена.

«Я не знаю, сколько еще буду биться, пока Бог дает мне силы. Но давайте будем реалистами. Думаю, два-три года.

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Нереально заработать все деньги мира. Я хочу видеть своих детей, ребята растут, и теперь нужно им дать то, что они должны получить от отца", — рассказал спортсмен.

Усик рассказал о том, какая мотивация у него на сегодняшний день.

«Что меня мотивирует? Моя жена, когда звонит и говорит, как сильно меня любит. Общение с моими детьми и время с друзьями», — приводит слова украинца Przeglad Sportowy.

Напомним, свой следующий поединок Александр проведет 26 августа против Даниэля Дюбуа во Вроцлаве (Польша).



Ранее сообщалось, что Усик указал на место россиян, проведя сравнение с поляками.