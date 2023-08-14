Отказался от боя с непобежденным. Промоутер объявил, когда Ломаченко выйдет на ринг 14 августа, 16:07 Василий Ломаченко (Фото:Top Rank via Facebook)

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко не будет выступать в текущем году.

Функционер сообщил, что украинский боксер выйдет в ринг в начале следующего года.

Ломаченко не будет проводить поединок с американцем Шакуром Стивенсоном, а получит другого соперника в титульном бою.

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«Мы рассчитываем, что Ломаченко вернется где-то в начале 2024 года. Его высоко оценивают в секционных органах, все четыре организации. В конце концов, он будет бороться за титул, но не против Шакура Стивенсона, который собирается подраться до конца года», — приводит слова Арума Boxing Scene.

Напомним, непобежденный американец жестко унизил украинца.

Ранее стало известно, почему Ломаченко не планирует выходить в ринг в ближайшее время.