«Я больше не уважаю тебя». Ломаченко получил клеймо труса от непобедимого американского боксера

8 августа, 23:22
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Ломаченко (Фото:Top Rank)

Ломаченко (Фото:Top Rank)

Бывший чемпион мира Шакур Стивенсон обратился к украинскому боксеру Василию Ломаченко.

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В своем Twitter-аккаунте Шакур заявил, что раньше уважал Ломаченко, но теперь считает его трусом, потому что тот не хочет с ним драться.

«Раньше я очень уважал тебя, но ты такой же трус, как и все остальные, кого я вижу. Ты лучше уйдешь на пенсию, чем со мной в ринг?» — написал Стивенсон.

Видео дня

https://twitter.com/ShakurStevenson/status/1688958615682420737
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Ранее сообщалось, что Шакур Стивенсон намерен провести поединок с Василием Ломаченко за чемпионский пояс WBC.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Василий Ломаченко

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