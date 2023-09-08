«Он больше и сильнее». Промоутер назвал однозначного фаворита в возможном бою абсолютных чемпионов мира Альварес — Кроуфорд 8 сентября, 16:40 Арум считает фаворитом Альвареса (справа) (Фото:разговорный СПОРТ)

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум дал прогноз на возможный бой между абсолютным чемпионом в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом и абсолютом во втором среднем весе Саулем Альваресом.



Арум отметил способности Кроуфорда, который еще не потерпел ни одного поражения, однако назвал Альвареса явным фаворитом, сообщает Pro Boxing Fans.

«В этом бою необходимо отдать предпочтение Канело, потому что он больше и сильнее. Мы устраивали много боев для Кроуфорда, он потрясающий талант.

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Я не стал бы сбрасывать его со счетов в любом поединке. Однако, бесспорно, большим фаворитом в этом бою будет Канело", — сказал Арум.

После победы над Спенсом Кроуфорд заявил, что может провести бой против Альвареса.

Свой следующий поединок Альварес проведет против Джермелла Чарло.

Бой состоится 30 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.

Он будет иметь историческое значение, поскольку впервые в боксе состоится поединок между двумя абсолютными чемпионами.

Недавно боксеры провели первую дуэль взглядов.