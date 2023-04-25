«Выиграет почти каждый раунд». Промоутер спрогнозировал победителя боя Ломаченко — Хейни 25 апреля, 10:58 Бой Ломаченко — Хейни состоится 20 мая (Фото:Top Rank)

Промоутер Matchroom Boxing Эдди Хирн сделал прогноз на бой в легком весе между американцем Девином Хейни и украинцем Василием Ломаченко.

В интервью iD Boxing, Хирн заявил, что считает Хейни безоговорочным фаворитом.

"Я думаю, что Хейни выиграет почти каждый раунд. Вижу, что Ломаченко уже не на вершине, я всегда верил и верю, что Девин сможет его избить", – сказал Хирн.

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Промоутер добавил, что Ломаченко уже не в расцвете сил, а его победы после двух поражений не впечатляют.

"Его бои после двух поражений против Масаеси Накатани, Ричарда Коми и Джемейна Ортиса вряд ли поразили фанатов", - добавил Хирн.



Поединок Ломаченко - Хейни состоится 20 мая этого года в Лас-Вегасе на MGM Grand Garden Arena.

Боксеры уже провели первую дуэль взглядов, на которую Ломаченко пришел в футболке с изображением Иисуса.

Перед пресс-конференцией Хейни демонстративно не пожал руку украинскому боксеру.