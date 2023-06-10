«Ломаченко не заслуживал титулов». Майк Тайсон раскритиковал украинца после поражения от Хейни
Майк Тайсон (Фото:Instagram)
Железный Майк, который назвал себя лучшим боксером в истории, прокомментировал результат поединка Ломаченко — Хейни.
По словам легендарного боксера, украинец дрался не слишком хорошо, чтобы победить в бою.
«Это могла бы быть ничья, но Ломаченко не дрался, он не побил Хэйни на достаточном уровне, чтобы получить его титулы.
Я считаю, что Хейни победил", — сказал Тайсон Prophet Muscle.
Напомним, что Ломаченко проиграл Девину Хейни в поединке за звание абсолютного чемпиона в легком весе.
Ранее сообщалось, что команда украинца не согласилась с результатом боя и собиралась подать апелляцию.