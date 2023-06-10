«Ломаченко не заслуживал титулов». Майк Тайсон раскритиковал украинца после поражения от Хейни 10 июня, 10:46 Майк Тайсон (Фото:Instagram)

Железный Майк, который назвал себя лучшим боксером в истории, прокомментировал результат поединка Ломаченко — Хейни.

По словам легендарного боксера, украинец дрался не слишком хорошо, чтобы победить в бою.

«Это могла бы быть ничья, но Ломаченко не дрался, он не побил Хэйни на достаточном уровне, чтобы получить его титулы.

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Я считаю, что Хейни победил", — сказал Тайсон Prophet Muscle.

Напомним, что Ломаченко проиграл Девину Хейни в поединке за звание абсолютного чемпиона в легком весе.

Ранее сообщалось, что команда украинца не согласилась с результатом боя и собиралась подать апелляцию.