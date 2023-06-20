«Он не боксер». Обидчик Ломаченко неуверен в профессионализме американского бойца

20 июня, 17:45
Поделиться:
Теофимо Лопес (Фото:Instagram)

Теофимо Лопес (Фото:Instagram)

Бывший абсолютный чемпион Теофимо Лопес, который побеждал Василия Ломаченко, высказался об американце Джервонте Дэвисе, который недавно одолел Райана Гарсию.

Читайте также:
Теофимо Лопес победил Тейлора и забрал у него пояс WBO в первом полусреднем весе — видео

В комментарии Boxing Social боксер заверил, что Дэвис очень плохо боксирует в ринге.

«Как вы думаете, что бы попытался сделать Джервонта в поединке со мной? Он бы давил на меня. Если он не будет давить на меня, он попытается со мной боксировать, а он плохо боксирует».

Видео дня

Также Теофимо заверил, что Джервонта не боксер, но люди этого не понимают.

«Он не боксер, люди этого не понимают. Он вырос в тренажерном зале, где они клали шину на пол, ставили ногу в середину этой шины и били»,— сказал Лопес.

Отметим, что Теофимо Лопес после победы над Тейлором неожиданно решил закончить карьеру.

Читайте также:
«Я не хотел забирать твою жизнь». Теофимо извинился перед Тейлором после поединка за чемпионский пояс WBO

Однако боксер поставил ультиматум для своего возвращения в профессиональный бокс.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Теофимо Лопес

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X