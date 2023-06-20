«Он не боксер». Обидчик Ломаченко неуверен в профессионализме американского бойца 20 июня, 17:45 Теофимо Лопес (Фото:Instagram)

Бывший абсолютный чемпион Теофимо Лопес, который побеждал Василия Ломаченко, высказался об американце Джервонте Дэвисе, который недавно одолел Райана Гарсию.

В комментарии Boxing Social боксер заверил, что Дэвис очень плохо боксирует в ринге.

«Как вы думаете, что бы попытался сделать Джервонта в поединке со мной? Он бы давил на меня. Если он не будет давить на меня, он попытается со мной боксировать, а он плохо боксирует».

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Также Теофимо заверил, что Джервонта не боксер, но люди этого не понимают.

«Он не боксер, люди этого не понимают. Он вырос в тренажерном зале, где они клали шину на пол, ставили ногу в середину этой шины и били»,— сказал Лопес.

Отметим, что Теофимо Лопес после победы над Тейлором неожиданно решил закончить карьеру.

Однако боксер поставил ультиматум для своего возвращения в профессиональный бокс.