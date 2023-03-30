Промоутер назвал вероятного соперника Ломаченко в случае победы над звездным американцем 30 марта, 10:57 Ломаченко проведет бой против Хейни 20 мая (Фото:Top Rank via Instagram)

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что украинский экс-чемпион в трех весовых категориях Василий Ломаченко может провести бой с американским боксером Шакуром Стивенсоном.

Арум отметил, что условием для возможного боя Ломаченко со Стивенсоном является победа украинца в бою с другим американцем — Девином Хейни, сообщает BoxingScene.

«Бой с Шакуром есть в планах, безусловно, если Лома выиграет. Если Хейни победит, я не уверен, что Девин останется в легком весе.

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На самом деле я немного сомневаюсь в этом. Он большой парень. Я точно не знаю, но природа возьмет свое.



Но если Хейни победит Ломаченко, мне кажется, что он перейдет в первый полусредний вес и там проведет следующий бой", — сказал Арум.

Ранее Стивенсон уже заявлял о желании провести бой с Ломаченко.

Сообщалось, что поединок Ломаченко — Хейни состоится 20 мая этого года в Лас-Вегасе на MGM Grand Garden Arena.



Промоутерская организация Top Rank опубликовала яркое промо к бою.