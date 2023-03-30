Промоутер назвал вероятного соперника Ломаченко в случае победы над звездным американцем
Ломаченко проведет бой против Хейни 20 мая (Фото:Top Rank via Instagram)
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что украинский экс-чемпион в трех весовых категориях Василий Ломаченко может провести бой с американским боксером Шакуром Стивенсоном.
Арум отметил, что условием для возможного боя Ломаченко со Стивенсоном является победа украинца в бою с другим американцем — Девином Хейни, сообщает BoxingScene.
«Бой с Шакуром есть в планах, безусловно, если Лома выиграет. Если Хейни победит, я не уверен, что Девин останется в легком весе.
На самом деле я немного сомневаюсь в этом. Он большой парень. Я точно не знаю, но природа возьмет свое.
Но если Хейни победит Ломаченко, мне кажется, что он перейдет в первый полусредний вес и там проведет следующий бой", — сказал Арум.
Ранее Стивенсон уже заявлял о желании провести бой с Ломаченко.
Сообщалось, что поединок Ломаченко — Хейни состоится 20 мая этого года в Лас-Вегасе на MGM Grand Garden Arena.
Промоутерская организация Top Rank опубликовала яркое промо к бою.