Усику понравилось. Ломаченко опубликовал скандальный пост в поддержку митрополита УПЦ МП — фото 6 апреля, 11:48 Ломаченко поддержал митрополита (Фото:Василий Ломаченко via Instagram)

Украинский боксер Василий Ломаченко продемонстрировал свою позицию по отношению к митрополиту УПЦ МП Онуфрию.

Боксер опубликовал пост в своем аккаунте в Instagram, в котором выразил поддержку Онуфрию.

Примечательно, что лайк под публикацией поставил украинский чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик.

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«Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий — наш столб. Мир всем! С Богом!» — написал Ломаченко.

Фото: Василий Ломаченко via Instagram

Следует отметить, что страница Ломаченко в Instagram недоступна на территории Украины после возмущения его постами.

Ранее Ломаченко поделился фото с митрополитом Запорожским и Мелитопольским Украинской православной церкви Московского патриархата Лукой, против которого ранее Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции.



Перед этим Ломаченко попал в скандал из-за того, что опубликовал в Instagram интервью митрополита УПЦ МП Луки, в котором тот заявлял, что украинцев бомбят из-за поддержки прав ЛГБТ-сообщества.