Усику понравилось. Ломаченко опубликовал скандальный пост в поддержку митрополита УПЦ МП — фото

6 апреля, 11:48
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Ломаченко поддержал митрополита (Фото:Василий Ломаченко via Instagram)

Ломаченко поддержал митрополита (Фото:Василий Ломаченко via Instagram)

Украинский боксер Василий Ломаченко продемонстрировал свою позицию по отношению к митрополиту УПЦ МП Онуфрию.

Боксер опубликовал пост в своем аккаунте в Instagram, в котором выразил поддержку Онуфрию.

Примечательно, что лайк под публикацией поставил украинский чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик.

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«Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий — наш столб. Мир всем! С Богом!» — написал Ломаченко.

Василий Ломаченко via Instagram
Фото: Василий Ломаченко via Instagram

Следует отметить, что страница Ломаченко в Instagram недоступна на территории Украины после возмущения его постами.

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Ранее Ломаченко поделился фото с митрополитом Запорожским и Мелитопольским Украинской православной церкви Московского патриархата Лукой, против которого ранее Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции.

Перед этим Ломаченко попал в скандал из-за того, что опубликовал в Instagram интервью митрополита УПЦ МП Луки, в котором тот заявлял, что украинцев бомбят из-за поддержки прав ЛГБТ-сообщества.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Василий Ломаченко УПЦ МП Митрополит Онуфрий

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