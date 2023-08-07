«Время догнало его»: бывший чемпион мира объяснил, почему Ломаченко проиграет в бою с непобежденным американцем

7 августа, 16:42
Поделиться:
Василий Ломаченко (Фото:instagram.com/lomachenkovasiliy)

Василий Ломаченко (Фото:instagram.com/lomachenkovasiliy)

Экс-чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер считает, что Василий Ломаченко не сможет одолеть Шакура Стивенсона.

Портер предположил, что украинский боксер пережил свой пик, а значит проиграет амбициозному американцу.

Читайте также:
«Я был слишком крутым». Ломаченко рассказал о чем сожалеет, вспомнив ошибку молодости

«Данный бой имеет смысл. Я думаю, что сейчас Шакур на шаг впереди всех. Это касается Девина Хейни, Джервонты Дэвиса, а также он на шаг впереди от Василия Ломаченко.

Видео дня

Я действительно думаю, что мир бокса догнал «Лому». Очень долго он опережал время, но сейчас оно настигло его", — приводит слова Портера Boxing Social.

Читайте также:
«Похож на улитку в ракушке»: одиозный украинский боксер разнес Ломаченко

Отметим, что звезда бокса пытается заманить в ринг Ломаченко.

Ранее сообщалось, что потенциальный соперник Ломаченко раскритиковал украинца за последний бой.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Василий Ломаченко

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X