«Время догнало его»: бывший чемпион мира объяснил, почему Ломаченко проиграет в бою с непобежденным американцем 7 августа, 16:42 Василий Ломаченко (Фото:instagram.com/lomachenkovasiliy)

Экс-чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер считает, что Василий Ломаченко не сможет одолеть Шакура Стивенсона.

Портер предположил, что украинский боксер пережил свой пик, а значит проиграет амбициозному американцу.

«Данный бой имеет смысл. Я думаю, что сейчас Шакур на шаг впереди всех. Это касается Девина Хейни, Джервонты Дэвиса, а также он на шаг впереди от Василия Ломаченко.

Видео дня

Я действительно думаю, что мир бокса догнал «Лому». Очень долго он опережал время, но сейчас оно настигло его", — приводит слова Портера Boxing Social.

Отметим, что звезда бокса пытается заманить в ринг Ломаченко.

Ранее сообщалось, что потенциальный соперник Ломаченко раскритиковал украинца за последний бой.