«Это должен быть следующий бой». Звезда бокса пытается заманить в ринг Ломаченко 5 августа, 13:49 Шакур Стивенсон выиграл все свои 20 боев (Фото:Шакур Стивенсон via Instagram)

Непобежденный американский боксер легкого веса Шакур Стивенсон надеется провести бой против украинского экс-чемпиона в трех весовых категориях Василия Ломаченко

Стивенсон заявил, что реванш между Ломаченко и Хейни вряд ли состоится, поскольку последний переходит в другую весовую категорию, Bad Left Hook.

Американский боксер отметил, что в связи с этим он является идеальным оппонентом для украинца.

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«Я считаю, что бой против Ломаченко должен быть следующим. Он ждал, удастся ли ему провести реванш с Хейни, но Девин идет выше для боя с Прогрейсом. Поэтому будет правильно увидеть мой поединок против Ломаченко.

И если лучший должен драться против лучшего, то это именно наш случай", — сказал Стивенсон.

Стивенсон, который выиграл все свои 20 поединков, уже не впервые бросает вызов Ломаченко.

Недавно американец призвал украинца к бою, опубликовав совместное фото.

Перед этим руководитель промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что Стивенсон может подраться с Ломаченко уже в этом году.

В свою очередь, желание подраться с Ломаченко изъявил и чемпион IBO в легком весе Джордж Камбосос.