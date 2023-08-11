Новый рейтинг WBC. Ломаченко близок к чемпионскому поединку с непобедимым американцем

11 августа, 12:43
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Ломаченко (Фото:Top Rank)

Ломаченко (Фото:Top Rank)

Всемирный боксерский совет опубликовал обновленный рейтинг лучших бойцов в легком весе.

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Десятку продолжает возглавлять украинский боксер Василий Ломаченко. Вторым в рейтинге идет непобедимый Шакур Стивенсон.

Отметим, что Девин Хейни, который ранее владел титулом WBC, стал «чемпионом в отпуске», что сделало пояс вакантным. Теперь организация может устроить чемпионский поединок между Василием Ломаченко и Шакуром Стивенсоном.

Видео дня

Рейтинг WBC в легком весе:

1. Василий Ломаченко

2. Шакур Стивенсон

3. Исаак Круз

4. Фрэнк Мартин

5. Уильям Сепеда

6. Эдвин Де Лос Сантос

7. Джемейн Ортис

8. Сюитиро Йошино

9. Раймонд Мураталла

10. Джордж Камбосос

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Напомним, что Шакур ранее вызвал украинского боксера на поединок.

А позже непобедимый американец заявил, что больше не уважает Ломаченко из-за того, что тот не соглашается с ним драться.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Василий Ломаченко WBC

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