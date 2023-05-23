«Надоело слушать об ограблении». Член Зала Славы бокса утверждает, что результат боя Ломаченко — Хейни является закономерным 23 мая, 17:28 Ломаченко (Фото:Высший ранг)

Промоутер Лу ДиБелл считает, что решение судей поединка украинца против абсолютного чемпиона в легком весе — вполне справедливое.

Член Зала Славы бокса говорит, что шумиха вокруг боя о «ограблении» украинского боксера — чушь.

«Этот бой был настолько близким, насколько это возможно. Я рад, что был причастен к такому памятному поединку. К сожалению, фанаты всю неделю будут читать об ограблении.

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Лу также отметил, что Ломаченко имеет ошибочное мнение о результате поединка.

Лома думает, что он точно победил. Нет, я вообще так не думаю. Билл Хэйни говорит, что поединок не был близким. Я люблю его, но с ним тоже не соглашусь. Это был близкий, чертовски близкий бой. Оба бойца должны гордиться собой. Они отдали все силы и провели потрясающий поединок. И победил молодой парень. Выиграл молодой абсолютный чемпион мира. Уважайте его", — сказал ДиБелла Fight Hub TV.

Напоминаем, что Ломаченко проиграл бой Хейни за звание абсолютного чемпиона в легком весе.

Отмечалось, что команда украинского боксера не согласна с результатом поединка и будет его оспаривать.

Ранее стало известно чем займется Ломаченко, когда вернется в Украину.