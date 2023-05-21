«Хочу помочь своей церкви». Ломаченко сказал, чем займется после поражения от Девина Хейни 21 мая, 08:56 Василий Ломаченко в такой футболке выходил в ринг (Фото:скриншот)

Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко прокомментировал проигрыш в поединке с Хейни.

В Лас-Вегасе прошел вечер бокса, где украинец Василий Ломаченко не смог стать абсолютным чемпионом мира в легком весе. Судейским решением он уступил Девину Хейни.

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После поединка Ломаченко дал небольшое интервью в ринге.

«Во-первых, я хочу поблагодарить своего бога Иисуса Христа. Во-вторых, большое спасибо моей команде: отцу, менеджеру, катмену, моей семье, моим друзьям. И вы, ребята, пришли поддержать нас. Большое спасибо.

Я не хочу говорить о том, заслужил ли быть абсолютным чемпионом. Все увидели, что произошло сегодня. Думаю, я показал, что могу оставаться в боксе. Сейчас я в хорошей форме, и увидимся в следующий раз.

Я не могу говорить о том, что у меня украли мечту стать абсолютным чемпионом. Для меня это просто неудобный момент. Все было в рамках правил, все было чисто. Перед боем я думал, что Хейни будет лучше. Он топовый, хороший боксер, но не боец pound-for-pound.

Сейчас я хочу вернуться домой, поддержать мою страну и мою украинскую ортодоксальную церковь", — цитирует Ломаченко Fightnews.

Стоит отметить, что после того, как Хейни толкнул Ломаченко на битве взглядов, украинец пообещал уничтожить того на ринге.

Также ранее сообщалось, что Хейни может получить наказание за этот поступок.