«Папочка, помоги мне»: Экс-соперник Ломаченко высмеял звездного американца, который одолел украинца 6 июня, 23:30 Девин Хейни и Василий Ломаченко (Фото:Top Rank)

Именитый боксер Теофимо Лопес заявил, что Василий Ломаченко заслужил победу в бою против абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хейни.

Американский спортсмен уверен, что украинец доминировал в ринг, не позволяя действующему чемпиону наносить серьезные удары.

«Как Хейни отдали победу? Эти люди ничего не понимают в боксе. Есть контроль ринга, так ведь? Контроль ринга — это то, на что смотрят судьи. У Ломы это было. Они смотрят на точные удары, на количество ударов, правильно? Лома бил больше, чем Хейни.

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Говорят, что Девин выигрывал раунды, ведь наносил какие-то удары по корпусу? Всего пару ударов по корпусу то здесь, то там? Лома перерабатывал, перебивал его. Пусть и не все его удары доходили до цели, но он показывал, что находится там, чтобы драться. Девин больше пятился, смотрел на своего отца и говорил: «Папочка, помоги мне. Я не знаю, что делать. Он меня просчитал», — сказал Лопес в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Напомним, Ломаченко проиграл Хейни единогласным решением судей (112−116, 113−115, 113−115).

Ранее сообщалось, что Александр Усик впервые прокомментировал поражение Ломаченко.