Запретила охрана: Экс-соперник Ломаченко сорвал битву взглядов с непобежденным боксером — видео

8 июня, 23:30
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Джош Тейлор и Теофимо Лопес (Фото:Top Rank Boxing)

Джош Тейлор и Теофимо Лопес (Фото:Top Rank Boxing)

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (18−1, 13 КО) проведет поединок против чемпиона WBO в первом полусреднем весе Джоша Тейлора (19−0, 13 КО).

В преддверии поединка боксеры провели первую встречу, результатом которой стало вмешательство охраны.

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Именитые спортсмены устроили перепалку прямо на мероприятие, из-за чего сотрудники охраны не позволили им провести битву взглядов.

Видео дня

https://twitter.com/trboxing/status/1666849968823615488

Напомним, в ночь на 11 июня непобежденный шотландец проведет поединок с бывшим соперником Василия Ломаченко.

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Ранее сообщалось, что бывший соперник украинца высмеял звездного американца, который одолел его.

Отметим, что звездный американский чемпион оказался за решеткой.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Теофимо Лопес

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