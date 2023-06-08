Запретила охрана: Экс-соперник Ломаченко сорвал битву взглядов с непобежденным боксером — видео 8 июня, 23:30 Джош Тейлор и Теофимо Лопес (Фото:Top Rank Boxing)

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (18−1, 13 КО) проведет поединок против чемпиона WBO в первом полусреднем весе Джоша Тейлора (19−0, 13 КО).

В преддверии поединка боксеры провели первую встречу, результатом которой стало вмешательство охраны.

Именитые спортсмены устроили перепалку прямо на мероприятие, из-за чего сотрудники охраны не позволили им провести битву взглядов.

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Напомним, в ночь на 11 июня непобежденный шотландец проведет поединок с бывшим соперником Василия Ломаченко.

Ранее сообщалось, что бывший соперник украинца высмеял звездного американца, который одолел его.

Отметим, что звездный американский чемпион оказался за решеткой.