Пример легендарного Мейвезера: Известный тренер объяснил, почему обидчик Ломаченко должен дать ему реванш

30 мая, 23:35
Поделиться:
Девин Хейни и Василий Ломаченко (Фото:Top Rank)

Девин Хейни и Василий Ломаченко (Фото:Top Rank)

Авторитетный тренер Роберт Гарсия заявил, что абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни должен дать реванш Василию Ломаченко.

Специалист считает, что американцу нужен второй поединок, чтобы не испортить свое величие перед болельщиками.

Читайте также:
«Очень много сообщений»: Ломаченко признался, что писали ему болельщики после поражения

«Это был близкий бой, но думаю, что не только я, а и все в боксе считают, что Лома победил. Мы должны увидеть незамедлительный реванш. Хейни должен дать реванш. Знаете почему? Флойд Мейвезер был главным в боксе, его лицом. Когда он подрался с Кастильо, и все говорили, что Хосе Луис его победил, ему пришлось дать реванш. То же самое было с Маркосом Майданой. После их первого боя все думали, что Майдана победил Мейвезера. Флойду пришлось дать реванш ради фанатов, и он убедительно выиграл. Он расставил все точки над «и».

Видео дня

Хейни должен поступить аналогично. Если он решит не драться с Ломой, подняться в другой вес и освободить титулы, он будет выглядеть плохо. Это мое мнение", — сказал Гарсия в интервью YouTube-каналу 210BoxingTv.

Читайте также:
«Хотела бы выйти замуж за Ломаченко». Секс-символ бокса ошарашила фанатов откровенным признанием

Напомним, Ломаченко проиграл Хейни единогласным решением судей (112−116, 113−115, 113−115).

Ранее сообщалось, что непобежденный легковес дал совет обидчику Ломаченко. Отметим, что украинец не смирился с поражением от Хейни.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Василий Ломаченко Девин Хейни

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X