Пример легендарного Мейвезера: Известный тренер объяснил, почему обидчик Ломаченко должен дать ему реванш 30 мая, 23:35 Девин Хейни и Василий Ломаченко (Фото:Top Rank)

Авторитетный тренер Роберт Гарсия заявил, что абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни должен дать реванш Василию Ломаченко.

Специалист считает, что американцу нужен второй поединок, чтобы не испортить свое величие перед болельщиками.

«Это был близкий бой, но думаю, что не только я, а и все в боксе считают, что Лома победил. Мы должны увидеть незамедлительный реванш. Хейни должен дать реванш. Знаете почему? Флойд Мейвезер был главным в боксе, его лицом. Когда он подрался с Кастильо, и все говорили, что Хосе Луис его победил, ему пришлось дать реванш. То же самое было с Маркосом Майданой. После их первого боя все думали, что Майдана победил Мейвезера. Флойду пришлось дать реванш ради фанатов, и он убедительно выиграл. Он расставил все точки над «и».

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Хейни должен поступить аналогично. Если он решит не драться с Ломой, подняться в другой вес и освободить титулы, он будет выглядеть плохо. Это мое мнение", — сказал Гарсия в интервью YouTube-каналу 210BoxingTv.

Напомним, Ломаченко проиграл Хейни единогласным решением судей (112−116, 113−115, 113−115).

Ранее сообщалось, что непобежденный легковес дал совет обидчику Ломаченко. Отметим, что украинец не смирился с поражением от Хейни.