«В туалете ты в безопасности». Шорты Александра Усика разлетелись на мемы в соцсетях
Удар Дюбуа ниже пояса (Фото:НВ)
В пятом раунде Даниэль Дюбуа сильно попал Александру Усику ниже пояса, а в девятом был наказан нокаутом за свой коварный удар.
Эпизод вызвал множество споров у экспертов, да и не только у них. Одни убеждены, что рефери должен был начинать отсчет и не быть таким щедрым к украинцу. Другие же налетели на Дюбуа и его команду с просьбой перестать жаловаться и достойно принять поражение.
Это не могло не привлечь внимание пользователей соцсетей, которые начали смеяться над шортами украинского чемпиона.
«Усик готовится к бою».
«Шорты Усика в бою против Фьюри».
«Усику меряют грудь для новых шорт».
«Шорты Усика для следующего боя».
«Это было ниже пояса».
«Как судья увидел этот удар по корпусу».
Интересно, что падение Усика после удара Дюбуа также вызвало смех у пользователей соцсетей.
«Не волнуйся, Усик, в туалете ты в безопасности».
Бывший тренер Усика, который готовил к поединку Дюбуа, также считает, что шорты Александра были натянуты слишком высоко.