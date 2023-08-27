«В туалете ты в безопасности». Шорты Александра Усика разлетелись на мемы в соцсетях 27 августа, 14:06 Удар Дюбуа ниже пояса (Фото:НВ)

В пятом раунде Даниэль Дюбуа сильно попал Александру Усику ниже пояса, а в девятом был наказан нокаутом за свой коварный удар.

Эпизод вызвал множество споров у экспертов, да и не только у них. Одни убеждены, что рефери должен был начинать отсчет и не быть таким щедрым к украинцу. Другие же налетели на Дюбуа и его команду с просьбой перестать жаловаться и достойно принять поражение.

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Это не могло не привлечь внимание пользователей соцсетей, которые начали смеяться над шортами украинского чемпиона.

«Усик готовится к бою».

Фото: Twitter

«Шорты Усика в бою против Фьюри».

Фото: Twitter

«Усику меряют грудь для новых шорт».

Фото: Twitter

«Шорты Усика для следующего боя».

Фото: Twitter

«Это было ниже пояса».

Фото: Twitter

«Как судья увидел этот удар по корпусу».

Фото: Twitter

Интересно, что падение Усика после удара Дюбуа также вызвало смех у пользователей соцсетей.

«Не волнуйся, Усик, в туалете ты в безопасности».

Фото: Twitter

Бывший тренер Усика, который готовил к поединку Дюбуа, также считает, что шорты Александра были натянуты слишком высоко.