«В Украины должен был быть чемпион». Лопес-старший разъярен победой Хейни над Ломаченко 26 мая, 16:27 Девин Хейни и Василий Ломаченко (Фото:Top Rank)

Отец и тренер Теофимо Лопеса, который в 2020-м году забрал чемпионские пояса у украинского боксера, недоволен тем, что судьи отдали победу Девину Хейни.

По его мнению, результат поединка является неуважением ко всей Украине.

«Победа Хейни — это позор для бокса. Это неуважение к Ломаченко и Украине. Василий заслужил стать абсолютным чемпионом, но у него забрали это дерьмо.

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Эта страна уже достаточно пострадала. И им не дали даже одной ночи, одной возможности быть великими в этом мире, быть счастливыми, хотя бы час отпраздновать победу без бомбардировок. Они видят, как их народ бомбардируют, разрывают на части. Это был момент, чтобы дать им надежду".

Также тренер Лопеса отметил, что люди, которые живут за пределами Украины, никогда не почувствуют того, что чувствует ее народ из-за войны.

«Как по мне, украинцы — очень сильные люди. Они ежедневно все принимают с благодарностью. Мы этого не видим. Мы воспринимаем все как данность, когда просыпаемся: "Ой, мы не получили того, мы не получили этого. Я должен оплатить свои счета“. Эти люди ежедневно живут в страхе, потому что их родные могут погибнуть. Слава Богу, мы не проходим через это», — сказал Лопес-старший Punsh drunk boxing.

Напоминаем, что Ломаченко проиграл бой Хейни за звание абсолютного чемпиона в легком весе. Однако не соглашается с результатом и планирует подать апелляцию.

Ранее менеджер Василия Ломаченко написал письмо, в котором обратился к WBA, WBC, WBO и IBF с просьбой сделать боксера главным претендентом на чемпионский пояс.

