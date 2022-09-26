«Это официально». Фьюри объявил, что бой с Джошуа не состоится
Предполагалось, что бой Фьюри — Джошуа состоится в этом году (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)
Обладатель чемпионского титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что его бой с Энтони Джошуа не состоится.
Фьюри заявил, что Джошуа не подписал контракт на бой в указанный срок, поэтому поединок сорвался, сообщает Sky Sports.
« Это официально. Срок истек. Прошел 17-й час понедельника, контракт не подписан. Для Джошуа все официально окончено. Теперь он за бортом. Забудь об этом. Идиот. Трус!
Я всегда знал, что у тебя не хватит смелости, чтобы сразиться с Цыганским королем. Удачи тебе в карьере и жизни», — сказал Фьюри.
Ранее Джошуа рассказал, что готов подписать контракт на бой с Фьюри, однако остается устроить некоторые нюансы.
Сообщалось, что бой между Джошуа и Фьюри может состоятся 3 декабря 2022 года.
Перед этим ожидалось, что Фьюри проведет бой с Александром Усиком, но британец заявил, что его следующим соперником станет не украинец, поскольку тот не планирует драться в этом году.
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