Легендарный боксер из США изъявил желание разделить ринг со звездой ММА из России 10 августа, 20:13 Рой Джонс (Фото:instagram.com/royjonesjrofficial)

Бывший чемпион мира Рой Джонс заявил, что хочет провести поединок против российского ветерана смешанных единоборств Федора Емельяненко.

Представитель страны-агрессора признался, что хочет выйти в ринг с Майком Тайсоном.

Рой Джонс отреагировал на эти слова, заявив, что зрителям будет более интереснее увидеть его бой с Емельяненко, ведь он также получил гражданство России.

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«Мой бой с Федором был бы интереснее (чем поединок Емельяненко с Майком Тайсоном). Мы оба русские», — приводит слова боксера Матч ТВ.

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Напомним, Ломаченко получил клеймо труса от непобедимого американского спортсмена.

Ранее сообщалось, что отец Фьюри сделал заявление о судьбе боя Усика с Тайсоном.