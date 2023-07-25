«Он не потерял яйца»: тренер Усика жестко раскритиковал Фьюри, упомянув восходящею звезду Великобритании 25 июля, 21:46 Тайсон Фьюри (Фото:Тайсон Фьюри via Instagram)

Менеджер и член тренерского штаба обладателя титулов WBA WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика Сергей Лапин прошелся по чемпиону WBC Тайсону Фьюри.

Специалист считает, что «Цыганскому королю» нужно поучиться у Даниэля Дюбуа, который выйдет в ринг с украинцем.

«Мы готовимся к бою с Дюбуа — молодым и взрывным супертяжеловесом, который мог бы научить Фьюри, что значить быть настоящим бойцом. Эррол Спенс и Теренс Кроуфорда — еще два бойца, которые представляют все то, чего нет у Фьюри».

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Лапин заявил, что Фьюри единственный, кто не хочет боксировать в Саудовской Аравии с Усиком.

«Если вы спросите, состоится ли бой с Фьюри в Саудовской Аравии в декабре, то мне кажется, что Тайсон продолжает избегать Усика. Как я понимаю, почти все боксеры — Уайлдер, Джошуа и Усик — согласились на самый большой вечер бокса в истории, в то время как Фьюри продолжает убегать в испуге.

Мы надеемся, что бой Усик — Фьюри состоится, и Александр получит возможность стать первым бойцом, который нокаутирует Тайсона. Но сейчас мы полностью сосредоточены на защите наших титулов против Дюбуа. Мы уважаем Дюбуа — единственного супертяжеловеса Фрэнка Уоррена, не потерявшего яйца", — приводит слова Лапина British Boxing News.

Ранее сообщалось, что скандальный украинский боксер сделал неожиданный прогноз на поединок Усик — Дюбуа.