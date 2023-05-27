«Он явно еще не закончил». Непобедимый американский боксер предложил Ломаченко провести с ним бой
Вызвал украинца на бой (Фото:Шакур Стивенсон via Instagram)
Стивенсон Шакур, который заявил, что у Ломаченко украли победу в поединке против Хейни, хочет быть следующим соперником украинца.
Боксер уверяет, что готов драться против Ломы сразу после боя с Ортисом.
Но если у меня будет шанс встретиться с Ломаченко в следующем поединке — он явно еще не закончил.
Он не старый, брошенный боксер. Я не хочу ждать еще год, когда ему исполнится 36 или 37 лет — не знаю, сколько ему лет. Я хотел бы подраться с ним сейчас сразу после Дэвина, чтобы показать на что я способен.
Если Лома будет настаивать, что ему нужен промежуточный бой, тогда я точно готов разобраться с Ортисом, я собираюсь сильно побить этого парня. Он не понимает, о чем говорит", — сказал Стивенсон Boxing News 24.
Напоминаем, что Ломаченко проиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира Девину Хейни.
Ранее менеджер украинца ответил на вопрос о завершении карьеры боксера.