«Он явно еще не закончил». Непобедимый американский боксер предложил Ломаченко провести с ним бой 27 мая, 12:44 Вызвал украинца на бой (Фото:Шакур Стивенсон via Instagram)

Стивенсон Шакур, который заявил, что у Ломаченко украли победу в поединке против Хейни, хочет быть следующим соперником украинца.

Боксер уверяет, что готов драться против Ломы сразу после боя с Ортисом.

«Джемейн Ортис говорит действительно безумные вещи, поэтому я хотел бы поставить его на место — это то, что я хотел бы сделать.

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Но если у меня будет шанс встретиться с Ломаченко в следующем поединке — он явно еще не закончил.

Он не старый, брошенный боксер. Я не хочу ждать еще год, когда ему исполнится 36 или 37 лет — не знаю, сколько ему лет. Я хотел бы подраться с ним сейчас сразу после Дэвина, чтобы показать на что я способен.

Если Лома будет настаивать, что ему нужен промежуточный бой, тогда я точно готов разобраться с Ортисом, я собираюсь сильно побить этого парня. Он не понимает, о чем говорит", — сказал Стивенсон Boxing News 24.

Напоминаем, что Ломаченко проиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира Девину Хейни.

Ранее менеджер украинца ответил на вопрос о завершении карьеры боксера.