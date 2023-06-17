«Единственный, кто это сделает». Обидчик Ломаченко назвал боксера, который сможет победить его на ринге 17 июня, 11:22 Теофимо Лопес (Фото:Instagram)

Американец Теофимо Лопес, который отказался от чемпионского титула, считает, что в боксе нет бойца, который сможет его побить.

В комментарии Boxing Social Тео отметил, что дрался с тремя типами бойцов, которые есть в боксе и победил даже Ломаченко, который хорошо атакует и защищается.

«В лице Джоша Тейлора я столкнулся с опытным бойцом, который идет вперед. Боксировал с техничным боксером, который атакует и защищается — Ломаченко, и бойцом, который только защищается — Шандором Мартином».

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Боксер заверил, что только он может победить самого себя.

«Я дрался с тремя типами боксеров, которые могут быть в боксе. Так кто меня победит? Никто. Я единственный, кто может меня победить», — сказал Лопес.

Напомним, что недавно Теофимо победил Джоша Тейлора в чемпионском поединке.

Ранее сообщалось, что Лопес неожиданно закончил карьеру.