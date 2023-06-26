«Предложили тебе чертовски много денег»: Потенциальный соперник Усика вызвал на бой бывшего чемпиона 26 июня, 11:05 Деонтей Уайлдер (Фото:Деонтей Уайлдер via Instagram)

Бывший чемпион в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43−2−1 42 KO) обратился к экс-чемпиону Энди Руису (35−2, 22 КО).

Американский боксер заявил, что команда мексиканца получила запрос о поединке. Теперь Руис со своими представителями должен принять вызов.

«Время для игры, друг. Давайте устроим этот бой. Мы предложили тебе чертовски много денег. Единственное, чего я не хочу, чтобы ты позволял другим указывать, как развивать твою карьеру. У тебя есть короткий промежуток времени. Ты должен взять на себя ответственность как мужчина, потому что если ты сейчас позволишь другим диктовать, что тебе делать, то у тебя не будет ничего, ноль, ты окажешься на мели, чувак.

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Подумай об этом. Сделаем это. Давай подпишем контракт и проведем бой. Мне надоело сидеть и ждать. Давай подарим людям то, что они просят и чего хотят. Мяч на твоей стороне. Давайте устроим это. Вскоре увидимся", — заявил Уайлдер.

Отметим, что Уайлдер и Руис могут провести поединок в рамках элиминатора WBC в суперяжелом весе.

Ранее сообщалось, что жертва Усика определился с именем следующего соперника.

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