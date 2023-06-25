Жертва Усика определился с именем следующего соперника — промоутер 25 июня, 12:09 Энтони Джошуа (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Промоутер Эдди Хирн сообщил, что Энтони Джошуа, который дважды проиграл Александру Усику в чемпионских поединках, прислал контракт боя британцу Диллиану Уайту.

Об этом Хирн рассказал iFL TV. По его словам, команда боксера должна ответить в течение двух дней.

«Уайт получил контракт. Я не жду, что он даст ответ сегодня, хотя это было бы приятно. Но его команда должна изучить контракт и ответить в течение 24−48 часов.

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У нас есть два бойца, которые готовы драться. Мы хотели бы, чтобы соперником Энтони стал Диллиан", — сказал Хирн.

Последний свой бой Джошуа провел против американца Джермейна Франклина в апреле этого года.



Также боксер Джаррелл Миллер, который является супертяжеловесом, с критикой обратился к Энтони Джошуа.

Недавно американский боксер назвал причину поражения британца от Александра Усика.

Ранее сообщалось, что Джошуа получил предложение на бой против звездного американца.