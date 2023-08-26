Уверенный прогноз. Звездная украинская спортсменка в шикарном костюме посетила вечер бокса Усик — Дюбуа — фото

26 августа, 21:13
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Дарья Белодед (Фото:instagram.com/dariabilodid7)

Дарья Белодед (Фото:instagram.com/dariabilodid7)

Бронзовый призер Олимпиады-2020 по дзюдо Дарья Белодед находится во Вроцлаве (Польша).

Украинская спортсменка посетила вечер бокса, где главным поединком станет противостояние Александра Усика и Даниэля Дюбуа.

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Девушка появилась на публике в красочном стильном костюме.

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Белодед верит в победу украинского чемпиона.

«Выиграет Усик. Надеюсь, как можно раньше», — сказала Белодед в интервью Tribuna.

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Напомним, ээпатажный украинский спортсмен сделал смелый прогноз на бой Усик — Дюбуа.

Ранее сообщалось, что украинский боксер завоевал титул IBO Continental.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Дарья Белодед Даниэль Дюбуа

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