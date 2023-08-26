Уверенный прогноз. Звездная украинская спортсменка в шикарном костюме посетила вечер бокса Усик — Дюбуа — фото
Дарья Белодед (Фото:instagram.com/dariabilodid7)
Бронзовый призер Олимпиады-2020 по дзюдо Дарья Белодед находится во Вроцлаве (Польша).
Украинская спортсменка посетила вечер бокса, где главным поединком станет противостояние Александра Усика и Даниэля Дюбуа.
Девушка появилась на публике в красочном стильном костюме.
Белодед верит в победу украинского чемпиона.
«Выиграет Усик. Надеюсь, как можно раньше», — сказала Белодед в интервью Tribuna.
Напомним, ээпатажный украинский спортсмен сделал смелый прогноз на бой Усик — Дюбуа.
Ранее сообщалось, что украинский боксер завоевал титул IBO Continental.