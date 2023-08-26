«Выиграет Усик. Надеюсь, как можно раньше», — сказала Белодед в интервью Tribuna .

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Девушка появилась на публике в красочном стильном костюме.

Украинская спортсменка посетила вечер бокса, где главным поединком станет противостояние Александра Усика и Даниэля Дюбуа.

Бронзовый призер Олимпиады-2020 по дзюдо Дарья Белодед находится во Вроцлаве (Польша).

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