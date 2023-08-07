В андеркарде боя Усик — Дюбуа. Непобежденный украинец проведет титульный поединок с немцем

7 августа, 19:01
Поделиться:
Даниэль Лапин (Фото:instagram.com/daniel.lapin)

Даниэль Лапин (Фото:instagram.com/daniel.lapin)

Украинский боксер полутяжелого веса Даниэль Лапин (7−0, 1 КО) выйдет в ринг 26 августа в польском Вроцлаве.

Как сообщает промоутерская компания K2 Promotions, украинский боксер выйдет в ринг андеркарда боя Александра Усика и Даниэля Дюбуа.

Читайте также:
«Я никогда не видел его бой». Легендарный Тайсон сделал неожиданное признание, прогнозируя победителя поединка Усик — Дюбуа

Непобежденный спортсмен проведет поединок с немцем Аро Шварцом (20−6−1, 13 КО).

Видео дня

На кону будет стоять пояс IBO Continental в полутяжелом весе.

K2 Promotions
Фото: K2 Promotions
Читайте также:
Усик — Дюбуа: стало известно, кто покажет титульный бой в Украине

«Мы прошли тяжелый тренировочный лагерь. Это мой первое титульный бой в карьере, и я планирую показать высокий уровень бокса. Опытный соперник из Германии уже не раз боксировал за титулы. Моя цель — стать абсолютным чемпионом мира, и мы прилагаем максимальные усилия к этому процессу», — заявил Лапин.

Ранее сообщалось, что потенциальный соперник Усика включил украинца в список лучших супертяжеловесов.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X