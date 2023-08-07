В андеркарде боя Усик — Дюбуа. Непобежденный украинец проведет титульный поединок с немцем 7 августа, 19:01 Даниэль Лапин (Фото:instagram.com/daniel.lapin)

Украинский боксер полутяжелого веса Даниэль Лапин (7−0, 1 КО) выйдет в ринг 26 августа в польском Вроцлаве.



Как сообщает промоутерская компания K2 Promotions, украинский боксер выйдет в ринг андеркарда боя Александра Усика и Даниэля Дюбуа.

Непобежденный спортсмен проведет поединок с немцем Аро Шварцом (20−6−1, 13 КО).

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На кону будет стоять пояс IBO Continental в полутяжелом весе.

Фото: K2 Promotions

«Мы прошли тяжелый тренировочный лагерь. Это мой первое титульный бой в карьере, и я планирую показать высокий уровень бокса. Опытный соперник из Германии уже не раз боксировал за титулы. Моя цель — стать абсолютным чемпионом мира, и мы прилагаем максимальные усилия к этому процессу», — заявил Лапин.

Ранее сообщалось, что потенциальный соперник Усика включил украинца в список лучших супертяжеловесов.