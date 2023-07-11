«Заметил страх в глазах». Дюбуа уверен, что нанесет Усику первое поражение в карьере 11 июля, 10:38 Бой Усик — Дюбуа состоится на Городском стадионе во Вроцлаве (Фото:K2 Promotions)

Британский боксер Даниэль Дюбуа после дуэли взглядов выразил уверенность в победе над украинским боксером Александром Усиком.

В комментарии Secondsout Дюбуа заявил, что он не является фаворитом боя, однако чувствует уверенность в своих силах и готов воспользоваться шансом, чтобы отобрать у Усика чемпионские пояса.

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«Только что хорошо рассмотрел Усика, его размер и все остальное. Я готов к будущему вызову. Готов забрать эти пояса.

Все меня списывают со счетов, я андердог, но время покажет — выйду на вершину. Заметил страх в глазах Усика", — сказал Дюбуа.

Поединок Усик — Дюбуа состоится 26 августа.

Накануне Усик и Дюбуа провели пресс-конференцию после чего впервые встретились в битве взглядов.

Позже боксеры отправились на Городской стадион во Вроцлаве, где состоится бой, устроили еще одну дуэль взглядов.