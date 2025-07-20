Защитил чемпионские пояса. Видео победы Лапина над Эдмондсоном в андеркарде Усик — Дюбуа
Лапин с чемпионскими поясами (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)
Украинский боксер Даниэль Лапин одержал победу над британцем Льюисом Эдмондсоном в Лондоне на Уэмбли.
Поединок, проходивший в андеркарде боя Усик — Дюбуа, длился все 10 раундов. Лапин выиграл решением большинства судей — 95:95 и дважды по 96:94. Таким образом, он сохранил свои чемпионские титулы IBF International и WBA Continental.
Для Льюиса Эдмондсона это поражение стало первым в профессиональной карьере.
Примечательно, что во время поединка Лапин едва не вылетел с ринга после атаки соперника.
