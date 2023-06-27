Реакция и мастерство: Усик продемонстрировал отличную точность на тренировке — видео
Александр Усик (Фото:Александр Усик via Instagram)
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик проведет поединок против обязательного претендента Даниэля Дюбуа.
В преддверии боя украинский боксер продолжает готовиться к встречи с британским спортсменом.
Александр продемонстрировал свои навыки и форму, опубликовав видео тренировки.
Усик похвастался своей точностью и реакцией, выполняя упражнение с файтболом — теннисным мячом на резинке.
Ранее сообщалось, что бывший соперник Александра Усика признал его лучшим боксером.