Реакция и мастерство: Усик продемонстрировал отличную точность на тренировке — видео 27 июня, 17:07 Александр Усик (Фото:Александр Усик via Instagram)

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик проведет поединок против обязательного претендента Даниэля Дюбуа.

В преддверии боя украинский боксер продолжает готовиться к встречи с британским спортсменом.

Александр продемонстрировал свои навыки и форму, опубликовав видео тренировки.

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Усик похвастался своей точностью и реакцией, выполняя упражнение с файтболом — теннисным мячом на резинке.

Ранее сообщалось, что бывший соперник Александра Усика признал его лучшим боксером.