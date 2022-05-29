«Это будет сложно сделать». Макгрегор высказался о реванше Усика и Джошуа 29 мая, 12:56 Цей матеріал також доступний українською Реванш между Джошуа и Усиком, вероятно, состоится 23 июля на Ближнем Востоке (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Звездный ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор высказался о предстоящем реванше между чемпионом мира по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

Слова бывшего чемпиона UFC приводит Sky Sports.

«Джошуа будет тяжело вернуть себе пояса. В прошлый раз для него все прошло не так хорошо. Это сложный вопрос.

Эй Джей — хороший парень, и я желаю ему всего лучшего. Усик тоже неплохой. Я надеюсь увидеть отличный бой от обоих бойцов. Сейчас супертяжелый вес в огне. Происходит много хороших вещей", — сказал Конор.

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В первом поединке Усик победил Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Промоутер британца Эдди Хирн сообщил, что реванш между его клиентом и украинцем, вероятно, состоится 23 июля на Ближнем Востоке.

Позже Энтони заявил, что он намерен побить Усика в реванше с Божьей помощью, молитвами и упорным трудом.

Джошуа поддержал и его спарринг-партнер Питер Кадиру, сказав, что британец может победить украинца.

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