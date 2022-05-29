«Он точно способен на это». Экс-тренер Джошуа дал совет Энтони на реванш с Усиком 29 мая, 19:12 Цей матеріал також доступний українською Реванш Усик — Джошуа, вероятно, состоится 23 июля (Фото:telegraph.co.uk)

Бывший тренер британского боксера Энтони Джошуа Тони Симс дал совет экс-подопечному перед его реваншем против чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе украинца Александра Усика.

Мнением о предстоящем поединке за четыре пояса наставник поделился в интервью YouTube-каналу SecondsOut.

«Энтони может победить. Ему нужно подготовить тактику к бою. Пусть посмотрит поединок Усик — Чисора и адаптирует тактику Дерека. Надо лучше и умнее прессинговать Александра. Джошуа точно способен на это.

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В первом бою Энтони верил, что сможет выиграть в привычном стиле и перебоксировать на дальней дистанции. Но против Усика такое не сработало, потому что он боксирует мудро. Поэтому нужно его просто зажать к канатам и наносить тяжелые удары, использовать свой вес", — сказал Симс.

В первом поединке Усик победил Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Промоутер британца Эдди Хирн сообщил, что реванш между его клиентом и украинцем, вероятно, состоится 23 июля на Ближнем Востоке.

Позже Энтони заявил, что он намерен побить Усика в реванше с Божьей помощью, молитвами и упорным трудом.

Джошуа поддержал и его спарринг-партнер Питер Кадиру, сказав, что британец может победить украинца.

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