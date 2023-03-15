«Поединок века». Фьюри анонсировал бой с Усиком 15 марта, 19:06 Бой Фьюри и Усика может состояться 29 апреля (Фото:Тайсон Фьюри via Instagram)

Британский обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что начинает подготовку к чемпионскому бою с украинским чемпионом по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком.



По словам Фьюри, он исчезнет из соцсетей, поскольку отправляется в тренировочный лагерь для подготовки боя с Усиком, сообщает Boxing Scene.

Британец подчеркнул, что бой состоится, как и планировалось, 29 апреля.

Видео дня

«Вас ждет величайший бой в истории британского бокса, поединок века. Два небитых чемпиона мира в хевивейте соревнуются друг с другом, чтобы узнать, кто станет королем дивизиона — на кону абсолютный чемпионский титул. Мира, хорошей подготовки Усику, и пусть выиграет сильнейший», — сказал Фьюри.



На днях Усик согласился на предложение Фьюри распределить гонорар за бой 70 на 30, при условии, что британец сразу после поединка пожертвует 1 млн фунтов Украины.

После этого Фьюри выдвинул Усику еще одно условие, заявив, что хочет подписать контракт на бой без опции реванша.