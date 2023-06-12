«Он этого не сможет избежать»: Промоутер Усика объяснил, зачем Фьюри бой с украинцем 12 июня, 16:22 Тайсон Фьюри с командой (Фото:instagram.com/tysonfury)

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика Александр Красюк заявил, что обладатель титула WBC Тайсон Фьюри проведет поединок с его подопечным.

Функционер сообщил о том, что титульный бой хотят организовать зимой в Саудовской Аравии.

«Бой обсуждается. В том числе обсуждается его проведение в декабре в Саудовской Аравии. Тайсон пытался оказать на Усика давление, чтобы он подрался с ним в августе в Великобритании. Возможно, на следующей неделе он снова закончит карьеру, а потом вернется и подерется, например, с Кличко, Нганну, Майком Тайсоном или кем угодно. Он решит это, исходя из того, как ему спалось прошлой ночью».

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Красюк не сомневается, что британец согласится на бой, ведь ему нужно доказать, что он мировая легенда.

«Есть только один бой за звание абсолютного чемпиона. И он может состояться между двумя бойцами — теми, которые владеют титулами. Они ставят пояса на кон и соревнуются, чтобы увидеть, кто лучший супертяжеловес в мире, кто самый сильный и кому достанется все.

Тайсон не сможет этого избежать. Что бы Фьюри ни говорил о наследии и истории, он очень хорошо образованный в плане бокса. Он разбирается в его истории, много знает про бокс. Фьюри знает, чего это стоит — быть легендой. Чтобы стать легендой, недостаточно просто говорить. Ты должен достичь чего-то серьезного", — сказал Красюк в интервью YouTube-каналу ringpolska — EXTRA.

Ранее промоутер раскрыл детали предстоящего боя Усик — Фьюри.

Напомним, что Красюк жестко раскритиковал «Цыганского короля».