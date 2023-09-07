«Должен быть нокаут»: легендарный боксер назвал фаворита боя Усик — Фьюри

7 сентября, 21:00
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Рой Джонс (Фото:instagram.com/royjonesjrofficial)

Рой Джонс (Фото:instagram.com/royjonesjrofficial)

Легенда мирового бокса Рой Джонс-младший высказался о поединке чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри и обладателя титулов WBA, WBO и IBF в этом же дивизионе Александра Усика.

Американский боксер уверен, что «Цыганский король» победит украинца и станет абсолютным чемпионом мира.

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«Фьюри умеет бить. Но Усик и Фьюри оба технари. Это парни, которые дерутся благодаря навыкам. Когда нужно, они бьются за счет воли, но они больше задействуют навыки, чем взрывную мощь.

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Не поймите меня неправильно, с годами сила Тайсона Фьюри улучшилась, но он все равно не такой взрывной боец, как Томми Хирнс. Я всегда считал, что Фьюри, пожалуй, возьмет верх в бою с Усиком. Теперь у меня есть еще больше причин так думать.

В то же время это хороший тактический поединок. Но мы не хотим видеть тактические бои. Мы желаем увидеть, как кто-то из бойцов отправляет другого в нокаут. Вот что главное в супертяжелом весе", — приводит слова Джонса Boxing Social.

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Напомним, легенда бокса назвал самое уязвимое место украинца перед следующими боями.

Ранее сообщалось, что непобежденный боксер назвал условие, при котором он позволит Усику подраться с Фьюри.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Тайсон Фьюри

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