«Увидимся позже, королева». Усик забавно обратился к Фьюри, намекнув на предстоящий бой — видео
Александр Усик (Фото:Александр Усик via Instagram)
Украинский супертяжеловес Александр Усик перед боем с Даниэлем Дюбуа обратился к другому британскому боксеру Тайсону Фьюри.
Украинский боксер намекнул, что он не оставляет надежд сойтись в ринге с Фьюри и сделал забавное обращение, потроллив британца, сообщает talkSPORT.
«Увидимся позже, королева. Цыганская королева, да. Жадное пузо, я люблю тебя», — сказал Усик.
Усик проведет бой против Дюбуа во Вроцлаве 26 августа.
Ранее Усик заявил, что не считает себя фаворитом в бою с Дюбуа.
Перед этим Дюбуа оставил грозное послание Усику, заявив, что сломает ему кости и сорвет с него пояса.