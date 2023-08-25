«Увидимся позже, королева». Усик забавно обратился к Фьюри, намекнув на предстоящий бой — видео

25 августа, 11:50
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Александр Усик (Фото:Александр Усик via Instagram)

Александр Усик (Фото:Александр Усик via Instagram)

Украинский супертяжеловес Александр Усик перед боем с Даниэлем Дюбуа обратился к другому британскому боксеру Тайсону Фьюри.


Украинский боксер намекнул, что он не оставляет надежд сойтись в ринге с Фьюри и сделал забавное обращение, потроллив британца, сообщает talkSPORT.

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«Увидимся позже, королева. Цыганская королева, да. Жадное пузо, я люблю тебя», — сказал Усик.

Видео дня

https://twitter.com/talkSPORT/status/1694712880216891732?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1694712880216891732%7Ctwgr%5E1e74a96027f8ffe9b6af92426fa9b583e0d1518c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fua.tribuna.com%2Fuk%2Fboxing%2F1000000090428-uvidimsya-pozzhe-koroleva-usik-obratilsya-k-fyuri%2F

Усик проведет бой против Дюбуа во Вроцлаве 26 августа.

Ранее Усик заявил, что не считает себя фаворитом в бою с Дюбуа.

Перед этим Дюбуа оставил грозное послание Усику, заявив, что сломает ему кости и сорвет с него пояса.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Александр Усик Тайсон Фьюри

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