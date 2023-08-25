«Увидимся позже, королева». Усик забавно обратился к Фьюри, намекнув на предстоящий бой — видео 25 августа, 11:50 Александр Усик (Фото:Александр Усик via Instagram)

Украинский супертяжеловес Александр Усик перед боем с Даниэлем Дюбуа обратился к другому британскому боксеру Тайсону Фьюри.



Украинский боксер намекнул, что он не оставляет надежд сойтись в ринге с Фьюри и сделал забавное обращение, потроллив британца, сообщает talkSPORT.

«Увидимся позже, королева. Цыганская королева, да. Жадное пузо, я люблю тебя», — сказал Усик.

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Усик проведет бой против Дюбуа во Вроцлаве 26 августа.

Ранее Усик заявил, что не считает себя фаворитом в бою с Дюбуа.

Перед этим Дюбуа оставил грозное послание Усику, заявив, что сломает ему кости и сорвет с него пояса.