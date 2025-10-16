Легендарный тренер оценил шансы Усика на победу в бою против нового Майка Тайсона
Александр Усик — суперзвезда мирового бокса (Фото: Reuters/Andrew Boyers)
Выдающийся тренер Малик Скотт рассказал, что 20-летний британец Мозес Итаума (13−0, 11 КО) способен создать проблемы абсолютному чемпиону мира в супертяжелом весе Александру Усику (24−0, 15 КО).
Об этом он рассказал на Ютуб канале The Ring.
«Если говорить об интересе, технике, то, что показывает Мозес, то он, как по мне, единственный, кто способен тягаться с передней рукой Усика. Кто способен решать вопросы относительно того, как устранить все его сильные стороны, как справляться с левшой и его взрывчатостью», — заявил Скотт.
Отметим, Итаума свой следующий поединок проведет 13 декабря в Манчестере. Соперник пока неизвестен. В предыдущем бою британец нокаутировал опытного Даллиана Уайта уже в первом раунде.
Добавим, что Мозеса часто сравнивают с самым молодым чемпионом в истории хевивейта Майком Тайсоном, который завоевал свой первый мировой титул именно в 20 лет.
В июле Усик во второй раз нокаутировал Даниэля Дюбуа и стал абсолютом. Ранее украинца обязала WBO провести обязательную защиту титула с победителем боя Паркер — Уордли без каких-либо промежуточных поединков.
Ранее Итаума объяснил, почему не проводит бой с Усиком.