Легендарный тренер оценил шансы Усика на победу в бою против нового Майка Тайсона

Выдающийся тренер Малик Скотт рассказал, что 20-летний британец Мозес Итаума (13−0, 11 КО) способен создать проблемы абсолютному чемпиону мира в супертяжелом весе Александру Усику (24−0, 15 КО).

Об этом он рассказал на Ютуб канале The Ring.

«Если говорить об интересе, технике, то, что показывает Мозес, то он, как по мне, единственный, кто способен тягаться с передней рукой Усика. Кто способен решать вопросы относительно того, как устранить все его сильные стороны, как справляться с левшой и его взрывчатостью», — заявил Скотт.

Отметим, Итаума свой следующий поединок проведет 13 декабря в Манчестере. Соперник пока неизвестен. В предыдущем бою британец нокаутировал опытного Даллиана Уайта уже в первом раунде.



Добавим, что Мозеса часто сравнивают с самым молодым чемпионом в истории хевивейта Майком Тайсоном, который завоевал свой первый мировой титул именно в 20 лет.

В июле Усик во второй раз нокаутировал Даниэля Дюбуа и стал абсолютом. Ранее украинца обязала WBO провести обязательную защиту титула с победителем боя Паркер — Уордли без каких-либо промежуточных поединков.

Ранее Итаума объяснил, почему не проводит бой с Усиком.