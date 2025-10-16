Легендарный тренер оценил шансы Усика на победу в бою против нового Майка Тайсона

16 октября, 13:09
Поделиться:
Александр Усик — суперзвезда мирового бокса (Фото: Reuters/Andrew Boyers)

Александр Усик — суперзвезда мирового бокса (Фото: Reuters/Andrew Boyers)

Выдающийся тренер Малик Скотт рассказал, что 20-летний британец Мозес Итаума (13−0, 11 КО) способен создать проблемы абсолютному чемпиону мира в супертяжелом весе Александру Усику (24−0, 15 КО).

Читайте также:
«Победит нокаутом»: Чисора назвал следующего соперника Усика

Об этом он рассказал на Ютуб канале The Ring.

«Если говорить об интересе, технике, то, что показывает Мозес, то он, как по мне, единственный, кто способен тягаться с передней рукой Усика. Кто способен решать вопросы относительно того, как устранить все его сильные стороны, как справляться с левшой и его взрывчатостью», — заявил Скотт.

Реклама

Отметим, Итаума свой следующий поединок проведет 13 декабря в Манчестере. Соперник пока неизвестен. В предыдущем бою британец нокаутировал опытного Даллиана Уайта уже в первом раунде.

https://www.youtube.com/watch?v=5vZ-cu3_HVM
Читайте также:
«Другой уровень скорости рук»: эксперты назвали единственного боксера, который способен остановить Усика

Добавим, что Мозеса часто сравнивают с самым молодым чемпионом в истории хевивейта Майком Тайсоном, который завоевал свой первый мировой титул именно в 20 лет.

В июле Усик во второй раз нокаутировал Даниэля Дюбуа и стал абсолютом. Ранее украинца обязала WBO провести обязательную защиту титула с победителем боя Паркер — Уордли без каких-либо промежуточных поединков.

Ранее Итаума объяснил, почему не проводит бой с Усиком.

Редактор: Александр Волочан

Теги:   Бокс Бой Александр Усик Мозес Итаума

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies