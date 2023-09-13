«Исключительный боец, убийца»: экс-чемпион мира сравнил Усика и Ломаченко с лучшим боксером мира

13 сентября, 23:05
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Александр Усик и Василий Ломаченко (Фото:instagram.com/lomus_official)

Александр Усик и Василий Ломаченко (Фото:instagram.com/lomus_official)

Британский боксер Тони Беллью высказался о сходстве между Теренсом Кроуфордом, Василием Ломаченко и Александром Усиком.

Бывший чемпион мира считает, что украинцы имеют высокий уровень боксерского IQ, что делает их исключительными спортсменами.

«Теренс Кроуфорд победит Альвареса. Эррол Спенс — слишком большой для полусреднего веса, и у Кроуфорда с ним не было абсолютно никаких проблем. Каннело же начинал в полусреднем весе.

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Все зависит от того, до какого веса они хотят поднять Кроуфорда. Он должен отказаться подниматься в какой-либо дивизион выше первого среднего. Я бы отказался от всего, что выше среднего веса, хотя я думаю, что он будет побеждать там.

Кроуфорд исключителен. Его боксерский IQ не имеет себе равных. Только такие люди, как Василий Ломаченко и Александр Усик, могут обдумывать и воплощать в жизнь разные вещи так быстро, как это делает он. Только эти двое. Кроуфорд неприятен. Я проводил с ним время в спортзале. Он убийца. В нем есть что-то дьявольское", — сказал Беллью в интервью Froch on Fighting.

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Напомним, Кроуфорд возглавляет рейтинг боксеров P4P от журнала The Ring. Усик идет на третьем месте, пропустив вперед Наоя Иноуэ.

Отметим, абсолютный чемпион рассказал, кто должен возглавить рейтинг P4P.

Ранее сообщалось, что легендарный боксер назвал фаворита боя Усик — Фьюри.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Василий Ломаченко Александр Усик

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